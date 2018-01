Rưng rưng niềm xúc động đón Tết sum vầy

Niềm vui, niềm hân hoan của những người được nhận vé trong hai tuần qua tại Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM đã tiếp thêm sức mạnh cho những người thực hiện chương trình này.

Sáng nay 17.1, những chuyến xe đầu tiên của chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” 2017 chính thức lăn bánh tại tại Nhà văn hóa Thanh niên, TP.HCM, đưa 2.500 sinh viên và người lao động nghèo về quê ăn tết.

Các chuyến xe mùa xuân tiếp theo sẽ tiếp tục khởi hành tại Đà Nẵng và Hà Nội: ngày 18.1 tại Cung văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng (Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng), ngày 19.1 tại Nhà văn hóa Học sinh, sinh viên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chúng tôi tới Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM vào buổi chiều cuối tuần giáp tết, chứng kiến không khí rộn ràng của những sinh viên và người lao động nghèo tới nhận vé xe miễn phí về quê ăn tết theo chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” do nhãn hàng Pepsi tài trợ. Chúng tôi tới Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM vào buổi chiều cuối tuần giáp tết, chứng kiến không khí rộn ràng của những sinh viên và người lao động nghèo tới nhận vé xe miễn phí về quê ăn tết theo chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” do nhãn hàng Pepsi tài trợ.

Những niềm vui, nụ cười hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt mỗi người khi trong tay họ cầm tấm vé của chương trình - tấm vé tuy nhỏ bé nhưng sẽ đem lại cho những người con xa xứ cái tết sum vầy trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Chị Lê Thị Họa My, bán dạo vé số ở Bình Dương, đưa cả hai con tới trung tâm để nhận vé. Trong lúc chờ đến lượt, khuôn mặt khắc khổ của người mẹ thoáng lo âu, hồi hộp. Khi cầm chắc 3 chiếc vé xe trong tay, chị quay ra, chạy ào tới ôm chầm hai con. Hai đứa con, 7 tuổi và 9 tuổi của chị nhảy cẫng lên, reo to khi rời vòng tay mẹ: “Thích quá, vậy là tết này con được về quê chơi, không phải đi bán vé số!”.

Câu nói hồn nhiên của con nít khiến những người trao vé vừa vui vừa cảm động. Chị My kể: Đã nhiều năm, từ khi đặt chân vào mảnh đất Bình Dương chị không biết đến ba chữ “tết sum vầy” là gì, bởi tiền kiếm được còn không đủ để trang trải cuộc sống thì nói gì đến chuyện về quê ăn tết… Giờ đây, với 3 tấm vé từ chương trình, chị My rất phấn khởi, nghĩ đến niềm vui của ba mẹ con khi được về quê hưởng cái tết trong bầu không khí yêu thương của gia đình, họ hàng. “Đây sẽ là cái tết đáng nhớ nhất từ trước đến nay của mẹ con tôi”, chị My hào hứng nói.